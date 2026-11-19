Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, defendió la permanencia de los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con Raúl Bolaños, la única modificación pendiente en el INE es la designación de la nueva presidencia, aunque hasta el momento no se ha lanzado una convocatoria al respecto.

Raúl Bolaños ve innecesario renovar todo el Consejo General del INE; nueva presidencia debe designarse por unanimidad

Desde la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños compartió que ve completamente innecesario llevar a cabo una renovación completa del Consejo General del INE.

Para el diputado del Partido Verde, no se requiere renovar a los 10 consejeros actuales en vísperas de las elecciones 2027.

No obstante, puntualizó que el único tema a abordar en el INE debe ser la designación de quien asumirá la presidencia del instituto.

Consejo General del INE (INE)

En este sentido, Raúl Bolaños reiteró que el nombramiento de la nueva Consejera presidenta debe realizarse con el consenso de todas las fuerzas políticas.

Lo anterior, toda vez que existe la posibilidad de que Blanca Cruz permanezca como presidenta interina del INE, debido a la falta de entendimiento entre los partidos políticos.

Tal es el caso del diputado Ricardo Monreal, quien aseguró que, bajo este nuevo mandato, ve un mejor funcionamiento del órgano electoral, además de que se plantea retirar facultades a la presidencia.