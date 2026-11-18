El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) plantea el análisis de los nuevos cambios a la Modalidad 40, así como las restricciones implementadas en octubre de 2026.

Aprobó un acuerdo [..] para hacer un estudio de seis meses respecto a la Modalidad 40 y los mecanismos que se están implementando. Zoé Robledo, director general del IMSS

El titular del IMSS, Zoé Robledo, acudió la tarde de este miércoles 18 de noviembre al Senado por invitación de legisladores de Morena para una reunión sobre la Modalidad 40.

Al respecto, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) adelantó que propondrá una reunión para que Zoé Robledo explique los cambios en comisiones.

IMSS analiza los nuevos cambios de la Modalidad 40 y las restricciones implementadas

Ante las restricciones de octubre de 2026 y la momentánea suspensión, IMSS analizará los próximos seis meses los cambios a la Modalidad 40 para que no haya abusos.

Zoé Robledo aclaró que dicho análisis actuarial se lleva a cabo para tener claridad de los casos que han presentado abusos y prejuicios al dinero del erario público.

Por ello, Zoé Robledo señaló que si bien son necesarios cambios a la Modalidad 40, se definirán primero los alcances de las restricciones implementadas en octubre de 2026.

Así como los mecanismos implementados contra los fraudes, sin perjudicar a quienes se han pensionado con la Modalidad 40 o tienen un contrato con montos establecidos.

Tras los seis meses de análisis actuarial a la Modalidad 40, el IMSS podría revisar si es pertinente hacer modificaciones legales a dicha ley, que es uno de los temas que se abordó en el Senado.

Ignacio Mier adelanta propuesta para analizar la Modalidad 40 en comisiones del Senado

La invitación al Senado de Zoé Robledo fue por parte de Ignacio Mier, derivado de la inquietud de los cambios a la Modalidad 40; planteará a la Jucopo del Senado una reunión.

IMSS analiza nuevos cambios a la Modalidad 40 tras restricciones de octubre de 2026 (Ignacio Mier)

Para medios, Ignacio Mier aclaró que la reunión se propondrá para las comisiones unidas de Seguridad Social y del Trabajo y Previsión Social, con posible participación de la Comisión de Salud.

Al respecto, Zoé Robledo señaló que explicará a los legisladores la definición y los alcances de la Modalidad 40 y el acuerdo aprobado por el Consejo Técnico del Seguro Social.