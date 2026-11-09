La Embajada de México en Bolivia concedió asilo diplomático a Nadia Beller Delgadillo y la cancillería del país sudamericano evalúa la solicitud de un salvoconducto para que pueda salir del país.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el 4 de noviembre de 2026 la comunicación oficial de la Embajada de México mediante la cual informó sobre la concesión de asilo diplomático a la señora Beller Delgadillo y se solicitó el correspondiente salvoconducto” Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia

Nadia Beller es expareja de Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Miley y cofundador de La Derecha Diario, señalado de tentativa de feminicidio.

Nadie Beller es de nacionalidad boliviana, quien el 17 de agosto sufrió un ataque armado en un hotel de San Cruz, del cual se acusa a su expareja Fernando Cerimedo.

Embajada de México dio asilo diplomático a Nadia Beller el 4 de noviembre y espera salvoconducto

La confirmación del asilo diplomático fue revelada el 8 de noviembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, no obstante, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México no ha ampliado al respecto.

Bolivia dijo que recibió el 4 de noviembre de 2026 la comunicación oficial de México en la que le informó que le otorgó asilo diplomático a Nadia Beller Delgadillo y solicitó el salvoconducto.

La solicitud se encuentra en evaluación en las instancias competentes del estado boliviano, contemplando disposiciones jurídicas y obligaciones internacionales aplicables.

Bolivia analiza petición de salvoconducto a Nadia Beller

Bolivia aún analiza la solicitud de México para el salvoconducto que permita salir a Nadia Beller de su país.

El país sudamericano dijo que en el encuentro entre los cancilleres de México y Bolivia en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid no se asumió el compromiso de otorgar el salvoconducto.