La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados prepara la discusión y aprobación del proyecto de reforma para prohibir la doble nacionalidad, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la información, la comisión ya tiene el dictamen de la iniciativa de Sheinbaum y se ha convocado a una reunión este martes 8 de septiembre para aprobar la reforma de la nacionalidad única.

Cámara de Diputados alista discusión del dictamen sobre nacionalidad única propuesto por Sheinbaum

El proyecto de dictamen para reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, en materia de nacionalidad única para el ejercicio público, fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Nacionalidad única: Cámara de Diputados ya tiene dictamen de iniciativa de Sheinbaum (Redes sociales)

En el caso del artículo 82, la reforma se vincula con los requisitos establecidos para la titularidad de la presidencia, mientras que los artículos 116 y 122 corresponden a los poderes ejecutivos locales y de la Ciudad de México.

Información señalan que, antes de registrarse como candidatos, los aspirantes deberán renunciar a su nacionalidad en otro país y acreditar que las autoridades ya no lo conocen como su ciudadano.

La tarde de este lunes 7 de septiembre se publicó en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria para la reunión en la que se dará lectura al dictamen, se discutirá y, en su caso, se aprobará el dictamen para pasar al pleno.

Con este proyecto de dictamen, Claudia Sheinbaum busca que los próximos presidentes, gobernadores y jefe de gobierno tengan nacionalidad única, a fin de proteger la soberanía nacional.