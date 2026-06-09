Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura precisó que se destinó 37 millones de pesos para la rehabilitación de la zona arqueológica de Teotihuacán, modernización que se dio ante la llegada del Mundial 2026.

“Más de 37 millones de pesos se invirtieron en Teotihuacán para fortalecer uno de los sitios arqueológicos más importantes de México y del mundo”. Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura

Rehabilitación de Teotihuacán que se destaca de un total de 400 millones de pesos destinados a 46 zonas arqueológicas del país, así como la más importante que recibe en los últimos 30 años de la zona en el Estado de México.

“No había una intervención así en Teotihuacan desde hace 30 o 40 años. Obviamente la conservación es parte vital de nuestro trabajo, no termina hoy, va a seguir porque es un compromiso del INAH y de la Secretaría de Cultura”. Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura

Teotihuacán recibió 37 mdp para su rehabilitación, informa Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza)

Así la rehabilitación de Teotihuacán con inversión de 37 mdp

Los resultados de la rehabilitación de Teotihuacán con inversión de 37 mdp fueron presentados por Claudia Curiel de Icaza y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) destacando los trabajos de recuperación de espacios, mantenimiento y protección en la zona arqueológica.

Rehabilitando los accesos, taquillas, sanitarios, señalética, espacios museográficos y áreas de atención al público en Teotihuacán, lo que fortalece la experiencia de los casi dos millones de personas que se reciben al año.

“Entre las acciones realizadas están la construcción de nuevas taquillas, andadores y pórticos de acceso; la incorporación de equipamiento para reforzar la seguridad de visitantes y trabajadores; la modernización integral de la señalética en recorridos y áreas de servicio; así como la implementación de una Guía Digital que permitirá planear y orientar la visita mediante recorridos temático”. Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura

Así como también Claudia Curiel de Icaza destacó el reordenamiento de vendedores en Teotihuacán con mejoras en piso y luminarias para locales.

Pirámide de la Luna, Teotihuacán (Shutterstock)

Museos de Teotihuacán también fueron rehabilitados

La inversión de la rehabilitación de Teotihuacán incluyó a los museos de la Cultura Teotihuacana, el de Murales Teotihuacanos, “Beatriz de la Fuente” y el Museo de la Grandeza Teotihuacana.

Este último cerrado por 20 años y que ahora reabre con un exposición permanente de 174 piezas, de las cuales aproximadamente 150 se muestran por primera vez al público en Teotihuacán.

Además de que se incluye una pelota original de aproximadamente 3 mil 600 años de antigüedad y una réplica elaborada con técnicas tradicionales.