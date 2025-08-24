Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que “no hay temas vetados en la reforma electoral”, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según adelantó Ricardo Monreal, la Comisión para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, tiene “toda la amplitud para que puedan tocarse los temas que se requieran”.

En ese sentido, señaló que no hay límite ni tampoco temas vetados, por lo que se podrán abordar todos los temas que se quieran abordar en las sesiones de la Comisión para la Reforma Electoral.

Ricardo Monreal asegura que “no hay temas vetados en reforma electoral” que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum

En entrevista, Ricardo Monreal dijo que la Comisión para la Reforma Electoral tiene la capacidad de revisar las fórmulas que pudieran presentarse para que la iniciativa se proponga y posteriormente se vote en el Congreso de México.

“No hay límite, ni tampoco tema vedado. Todos los temas que se quieran la comisión los puede tocar en aras de mejorar y perfeccionar el sistema jurídico en materia electoral”, sostuvo.

Ricardo Monreal también precisó que, durante la reunión entre los coordinadores parlamentarios de Morena con Claudia Sheinbaum, la presidenta comentó que “no hay ninguna propuesta ni proyecto preelaborado”.

El diputado recordó que el objetivo de la Comisión para la Reforma Electoral es que se construyan los consensos y acuerdos amplios.

Ricardo Monreal menciona el tema de las plurinominales por la reforma electoral

Ricardo Monreal recordó que la reforma electoral es un tema prioritarios en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, en especial para el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre de 2025.

La presidenta ha planteado, según Monreal, “Una, disminución de recursos públicos para el financiamiento de los partidos políticos”.

“Dos, ha planteado también que disminuyamos el costo de las elecciones, el gasto de los órganos electorales y de las campañas” y finalmente: “tres, ha dicho ella que busquemos nuevas fórmulas para que la representación proporcional tenga mayor representatividad con las y los ciudadanos y que no obedezca sólo a los preferidos o selectos por minorías en los partidos políticos”.

“Hablo de la representación plurinominal. Las minorías tienen que tener representación en el Congreso, en los órganos de representación popular” Monreal