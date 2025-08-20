Enrique de la Madrid, ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), participó en la plenaria de Movimiento Ciudadano rumbo a las próximas elecciones 2027.

Fue Alejandra Barrales, vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, quien en sus redes sociales compartió que la reunión emecista de hoy martes 19 de agosto de 2025 contó con la presencia de Enrique de la Madrid.

No obstante, pese a su aparición en un evento oficial de Movimiento Ciudadano, el ex aspirante presidencial, Enrique de la Madrid, aseguró que su intención sería no afiliarse al partido naranja.

Enrique de la Madrid asistió a la plenaria de Movimiento Ciudadano rumbo a elecciones 2027

Alejandra Barrales compartió a través de su cuenta de X que Enrique de la Madrid asistió a la plenaria de Movimiento Ciudadano, celebrada este martes rumbo a las elecciones 2027.

“Un gusto saludar a Enrique de la Madrid, y que nos haya acompañado en la Plenaria de Movimiento Ciudadano”, escribió en la publicación Alejandra Barrales.

El posteo de la vicecoordinadora emecista en el Senado estuvo acompañado de una fotografía, en donde se observa a Enrique de la Madrid en compañía de otro militantes, entre ellos Salomón Chertorivski.

Enrique de la Madrid asistió a la plenaria de Movimiento Ciudadano rumbo a elecciones 2027 (X / @Ale_BarralesM )

De acuerdo con algunas versiones que surgieron tras esta aparición, señalaban que Movimiento Ciudadano había fichado a Enrique de la Madrid pensando en las elecciones 2027.

Esto toda vez que Enrique de la Madrid cuenta con más de 40 años de experiencia política, en donde participó como aspirante presidencial.

Sin embargo, no existió un posicionamiento al respecto por parte de otros militantes de Movimiento Ciudadano que confirmara esta situación.

En tanto, se trató de un acercamiento entre Enrique de la Madrid y Movimiento Ciudadano que podría llevar a la integración del ex priista a las filas naranja.

Enrique de la Madrid (Mario Jasso / Mario Jasso)

Enrique de la Madrid descarta unirse a Movimiento Ciudadano rumbo a elecciones 2027; esto busca

Tras haber participado en la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano, Enrique de la Madrid aseguró que su intención no es unirse a las filas emecistas.

En entrevista para el periodista Juan Becerra en Radio Fórmula, el ex priista aseguró que acudió a la reunión de Movimiento Ciudadano por invitación de Salomón Chertorivski, con quien dijo tiene una fuerte amistad desde hace varios años.

Asimismo, manifestó que mantiene amistad con diversos militantes emecistas, como el caso de Alejandra Barrales, o Laura Ballesteros.

Al respecto, Enrique de la Madrid aseguró que no busca una afiliación o militancia de Movimiento Ciudadano, pero sí estaría buscando algo en particular.

De acuerdo con Enrique de la Madrid, busca vincularse con otros partidos políticos, en especificar a cuales se refiere.

Según señaló el ex priista, es alcanzar más vínculos políticos pues México requiere de otras alternativas para las elecciones 2027.