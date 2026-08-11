Movimiento Ciudadano interpuso una denuncia contra Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por la Beca Rita Cetina ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto luego de que el titular de la SEP asegurara que la beca es un beneficio otorgado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo aseguró el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Juan Zavala, la denuncia fue interpuesta ante las declaraciones que calificó como una mentira y un engaño.

Movimiento Ciudadano denuncia a Mario Delgado por “violentar la Constitución” tras declaraciones por la Beca Rita Cetina

Juan Zavala compartió que Movimiento Ciudadano promovió una denuncia en contra de Mario Delgado por “violentar la Constitución” tras sus declaraciones sobre la Beca Rita Cetina.

El diputado señaló que, al asegurar que la beca es un recurso “que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum les manda para que sigan construyendo sus sueños”, violó la constitución.

“Sus declaraciones son una mentira y un engaño. Las becas las damos todas y todos los mexicanos, no la presidenta” Juan Zavala

Movimiento Ciudadano denuncia a Mario Delgado (Juan Zavala/X)

Asimismo, resaltó que dichas declaraciones son una mentira y “la peor versión del patrimonialismo mexicano”.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, pide que se intervenga “de inmediato”.

Movimiento Ciudadano denuncia a Mario Delgado (Juan Zavala/X)

¿Por qué Movimiento Ciudadano denunció a Mario Delgado? Esto dijo de la Beca Rita Cetina

El pasado 3 de agosto Mario Delgado compartió un video en el que habla sobre el próximo depósito de la Beca Rita Cetina para las familias con niños inscritos en educación básica en escuelas públicas.

Sin embargo, el video fue acompañado de un mensaje escrito donde aseguró que esta beca era enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que pudieran seguir “construyendo sus sueños”.

“Son 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta @Claudiashein les manda para que sigan construyendo sus sueños” Mario Delgado

Hoy les tenemos una excelente noticia a todas las familias mexicanas: por primera vez, niñas y niños de primaria reciben la beca #RitaCetina.



💰 Son 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta @Claudiashein les manda para que sigan construyendo sus… pic.twitter.com/JyfDU2MYQ3 — Mario Delgado (@mario_delgado) August 3, 2026

En este sentido, Movimiento Ciudadano resaltó que las becas “las damos todas y todos los mexicanos, no la presidenta”, señalando el carácter apartidista de los programas sociales.