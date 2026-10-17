Este próximo domingo 18 de octubre se llevará a cabo la Marcha Zombie 2026 en la Ciudad de México, por lo que en esta nota te compartimos la ruta y horario que tendrá esta edición.

Se trata de un evento en el que miles de personas se caracterizan o disfrazan de los llamados muertos vivientes, y pueden utilizar personajes de reconocidas películas o series de terror.

Horario de la Marcha Zombie 2026 en CDMX

Autoridades de la CDMX confirmaron la realización de la Marcha Zombie 2026 este domingo 18 de octubre.

De acuerdo con la información, la cita para quiénes deseen participar en este evento de terror será en punto de las 16:00 horas para dar comienzo al recorrido.

Marcha zombie (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Ruta de la Marcha Zombie 2026 en CDMX

La información señala que la punta de partida que seguirá el recorrido de la Marcha Zombie 2026 en CDMX será desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino.

A las 16:00 horas los participantes seguirán este camino:

Saldrán del Monumento a la Revolución, caminando por avenida de la República

Seguirán por avenida Juárez hasta llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas

Girarán por esta vialidad a la calle 5 de mayo

Continuarán a lo largo de 5 de mayo hasta llegar al Zócalo de la CDMX

Marcha Zombie 2026 en CDMX (Especial)

Marcha Zombie 2026 en CDMX: ¿Cómo participar en el evento?

Para participar en la Marcha Zombie 2026 en CDMX es obligatorio que acudas caracterizado de algún zombie, monstruo o personaje de forma sobrenatural.

En caso de que no cuentes con alguna forma de hacerlo, puedes acudir con expertos que estarán caracterizando desde las 11 de la mañana con una cuota de recuperación.

Adicionalmente, los participantes de la Marcha Zombie 2026 en CDMX deben llevar un donativo y entregarlo en la carpeta de Alimento para Todos I.A.P. (APT), el cual debe ser algún no perecedero como:

Arroz

Frijoles

Atún

Aceite

Agua embotellada

Todo lo que se recolecte será donado a las familias que más lo necesiten.