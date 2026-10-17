Lydia Cacho dio a conocer que el próximo martes 20 de octubre enfrentará a Mario Marín, “el exgóber precioso” en audiencia, tras 21 años; recibirá sentencia por tortura en su contra.

El video en el cual la periodista informó la audiencia de vista de Mario Marín, fue compartido por la organización Artículo 19, que pidió acompañamiento.

La también autora recordó en el video cómo Mario Marín la persiguió por su libro Los Demonios del Edén, que si bien no lo consiguió con ella, varios periodistas sí han sido silenciados.

Mario Marín será sentenciado el martes 20 de octubre por caso Lydia Cacho

En compañía de Artículo 19 y sus abogados, Lydia Cacho enfrentará después de 21 años a Mario Marín en un juzgado de Quintana Roo, por el delito de tortura en su contra.

Mario Marín enfrentará audiencia el 20 de octubre por el caso Lydia Cacho (Captura de pantalla)

Lydia Cacho señaló que espera que por fin después de 21 años, sea sentenciado tras esta batalla que desea termine el próximo 20 de octubre.

La periodista lamentó a su vez que su padre, Óscar Cacho Robles, muriera el pasado 23 de febrero sin que tuvieran justicia por la persecución en su contra para silenciarla.

Al respecto, Lydia Cacho resaltó que si bien Mario Marín la persiguió, encarceló, torturó e intentó silenciarla, 21 años después de dar a conocer su colusión con Jean Succar Kuri, no lo ha logrado.

La audiencia se da tras la liberación del excomandante de la Policía Judicial de Mario Marín, Alejandro Rocha Laureano, quien habría estado implicado en la detención y tortura de Lydia Cacho.

Lydia Cacho lamenta que otros periodistas sí fueron silenciados

En el mismo video, Lydia Cacho también recordó los motivos por los cuales Mario Marín la torturó tras detenerla de manera arbitraria: silenciarla por dar a conocer su colusión en una red de trata de menores.

Resaltó que varios periodistas han sido silenciados por hacer un buen trabajo periodístico, desde el poder y desde el crimen organizado.

Por lo que la sentencia contra Mario Marín no sólo sería por la periodista o su familia, también por los niños víctimas de la red de trata internacional y la sociedad mexicana.