En respuesta a las críticas por haber nacido en Estados Unidos, la coordinadora estatal de Morena, Jasmine Bugarín, habló de sus raíces en Nayarit y afirmó que “no eligió dónde nacer”.

“Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer, a quién servir y representar: a México y al pueblo nayarita”. Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit

Jasmine Bugarín comentó que sus padres eran jornaleros cuando ella nació en Estados Unidos, por lo que, según la Constitución Mexicana, es mexicana por nacimiento, y según la Constitución de Nayarit, es nayarita.

Cabe recordar que Morena la designó el 28 de septiembre como coordinadora de la Defensa en Nayarit, un cargo estratégico de cara a las elecciones de 2027.

Jasmine Bugarín habla de sus raíces en Nayarit (Especial)

Jasmine Bugarín renunció hace años a la obediencia y fidelidad a Estados Unidos, asegura

En el comunicado dirigido a la opinión pública y al pueblo nayarita, Jasmine Bulgarín explicó que, como millones de familias, la suya tuvo que emigrar en busca de mejores oportunidades.

Jasmine Bugarín recordó que viene de una familia de campesinos nayaritas y que sus padres estaban en una jornada de trabajo cuando su madre empezó trabajo de parto, por lo que ella nació en un hospital de California.

“Sin embargo, muy pronto después de nacer tuve la fortuna de llegar a mi patria, México”. Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit

Jasmine Bugarín explicó que desde hace años realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites correspondientes para renunciar a la obediencia y fidelidad a Estados Unidos.

Además, indicó que protestó adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas, determinación que fue nuevamente certificada por las autoridades competentes en 2024.

“Para mí, representar a México exige una lealtad política y pública inequívoca; como afirma nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se puede servir a dos intereses nacionales ni mantener ambigüedades cuando se trata de la soberanía del país”. Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit

Jasmine Bugarín (Instagram | Jasmine Bugarín)

Jasmine Bugarín no está impedida de competir en el 2027

Jasmine Bugarín también señaló que su compromiso con México no es reciente ni responde al calor de ninguna coyuntura política, pues lo asumió formal y jurídicamente desde hace años.

“Aquí están mis raíces, mi vida y mi responsabilidad pública. Mi lealtad es con México y mi compromiso siempre estará con Nayarit y con su gente”. Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit

Las leyes mexicanas han determinado que Jasmine Bugarín cumple con el requisito de ser “mexicana por nacimiento” y participar en el 2027 pues, aunque nació en Estados Unidos, es hija de padres mexicanos.