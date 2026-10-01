Jasmine Bugarín aseguró que está dispuesta a renunciar a su nacionalidad estadounidense ante la polémica que provocó su doble nacionalidad tras ser nombrada coordinadora de Morena en Nayarit.

De acuerdo con la senadora con licencia, desde 2018 presentó los trámites correspondientes para manifestar su renuncia “a toda sumisión” y obediencia a cualquier Estado extranjero.

Sin embargo, reconoció que este trámite no corresponde a la renuncia a su nacionalidad estadounidense y reiteró que analiza el siguiente paso para permanecer solo con la nacionalidad mexicana.

Jasmine Bugarín aún es ciudadana estadounidense; está dispuesta a dejarla

Jasmine Bugarín resaltó que está dispuesta a renunciar a su nacionalidad estadounidense en el marco de su coordinación de la defensa de la Soberanía en Nayarit.

La coordinadora de Morena en Nayarit resaltó que no decidió en qué país nacer pero sí eligió su patria.

“No me hace ni más ni menos mexicana no haber nacido en territorio mexicano cuando toda mi vida prácticamente…yo elegí mi patria…toda mi vida política y pública la he realizado en Nayarit” Jasmine Bugarín

Jasmine Bugarín resaltó que en 2018 realizó el trámite exclusivo que se le pidió para ejercer cargos públicos, donde renuncia a una sumisión a cualquier país extranjero y se compromete a mantener obediencia y fidelidad al Estado mexicano.

“Yo estoy en toda disposición, lo que se me pida tener que atender. En el 2018 a mí se me requirió exclusivamente un documento donde yo renunciaba a cualquier sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero… ese fue el único documento que se me solicitó” Jasmine Bugarín

Jasmine Bugarín ya trabaja para renunciar a su nacionalidad estadounidense

De acuerdo con Jasmine Bugarín, su equipo jurídico ya está “haciendo lo pertinente” para presentar el trámite para renunciar a su nacionalidad estadounidense.

Asimismo, reiteró que no tienen “ningún problema” ni duda sobre renunciar a la doble nacionalidad, en el marco de la defensa de la soberanía nacional.

“Mi equipo jurídico ya estamos haciendo lo pertinente, teniendo en claro la ruta, el trámite a seguir…Yo sí quiero dejar en claro, no tengo ningún problema, ningún inconveniente, ninguna duda ante ello. Ya estamos investigando cuál es el siguiente paso a seguir” Jasmine Bugarín

Además, resaltó que, si bien sabe que la ley contra la doble nacionalidad aplicará hasta 2028, para defender la soberanía nacional “no deben existir ni titubeos, ni la más mínima duda, no la existe de mi parte y estoy en toda las disposición para hacer los trámites correspondientes”.