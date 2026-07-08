Cuatro legisladores ya manifestaron su interés en presidir la Mesa Directiva del Senado para el Tercer Año Legislativo: los morenistas Óscar Cantón, Manuel Huerta y Higinio Martínez, además de Jorge Carlos Ramírez Marín del PVEM.

Aunque Morena decidirá a su candidato en agosto, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, subrayó que la presidencia corresponde a Morena, pero se buscará consenso con sus aliados del PT y PVEM.

La discusión refleja tensiones internas y la expectativa de compartir responsabilidades en la conducción del Senado.

Senado de la República renovará Mesa Directiva (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Sin embargo, también apuntó que al PT y el Partido Verde no les corresponde la presidencia de la Mesa Directiva, aunque por inteligencia política se hablará con sus coordinadores.

Morena vs Partido Verde: Ramírez Marín levanta la mano para presidir el Senado

Tras darse a conocer la intención de los senadores de Morena para presidir la Mesa Directiva en el Tercer Año Legislativo, Jorge Carlos Ramírez Marín también se postuló.

Acorde con lo señalado por el senador del Partido Verde, tras consolidarse la alianza, es momento de que Morena comparta la responsabilidad de dirigir el Senado con sus aliados.

Aunque el Partido Verde todavía no lo ha dialogado con Morena, Jorge Carlos Ramírez Marín mencionó que de existir la apertura, tiene la experiencia y trayectoria.

La petición del Partido Verde fue mencionada también por Higinio Martínez, quien afirmó que de manera personal no está cerrado a la posibilidad, pero reiteró, no se ha discutido el tema.

Jorge Carlos Ramírez Marín (Redes Sociales)

Al posicionamiento de abrir la dirigencia de la Mesa Directiva con el PVEM se sumaron los otros aspirantes, Óscar Cantón y Manuel Huerta, que señalaron, deben esperar los tiempos.

Morena buscará presidencia de la Mesa Directiva del Senado con consenso: Ignacio Mier

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, también se pronunció sobre la dirigencia de la Mesa Directiva, la cual, decidirán en plenaria hasta agosto.

Al respecto, señaló que el presidente del Senado será elegido en consenso con sus aliados, como el PT y PVEM, que serán tomados en cuenta en la decisión por reciprocidad.

Por lo mismo, llamó a quienes han alzado la mano a ser prudentes, ya que es un requisito para presidir el Senado, que garantice la conducción de los trabajos en el Pleno.