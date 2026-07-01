El integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Manuel Huerta, reconoció que es uno de los aspirantes a ocupar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

“Todavía falta tiempo, tenemos todo julio, agosto y los reacomodos del Senado nos van a ir marcando, de momento ya estamos ahí “sonando”" Manuel Huerta

Así lo manifestó el legislador federal de Morena de cara al proceso de renovación del órgano interno del Senado que se va a definir el 1 de septiembre del 2026.

Bajo dicho contexto, Manuel Huerta consideró que a pesar de que no es el único interesado en estar al frente de la Mesa Directiva, la definición no va a provocar ningún tipo de desavenencia.

Manuel Huera admite interés por Presidencia de la Mesa Directiva del Senado

El 1 de septiembre próximo, fecha en la que se dará inicio al periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, el Senado definirá la renovación de la presidencia de la Mesa Directiva.

Ante ello, el integrante de la bancada de Morena, Manuel Huerta, ya se destapó como uno de los aspirantes a presidir el órgano interno, pero pidió mantener la calma y respetar los tiempos.

Lo anterior debido a que resaltó que es necesario que se construya un consenso en torno a un perfil, aunque insistió en que “todavía falta tiempo” para dicho procedimiento.

El senador Manuel Huerta también se destapó para buscar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. En entrevista dijo que hay muchos morenistas que tienen el derecho a ser votados y que lo resolverán en unidad pues aún hay tiempo. pic.twitter.com/tVfj0K3Um2 — Angel Gallegos (@gallegoso) July 1, 2026

Al resaltar que tienen todo julio y agosto, Manuel Huerta consideró que serán los mismos tiempos del Senado los que marquen la ruta, aunque reconoció que de momento él es uno de los interesados.

Cuestionado sobre si ya inició un diálogo en busca de conseguir el respaldo necesario, el aspirante a la Mesa Directiva del Senado dijo que se mantiene en constante conversación con todos.

Manuel Huerta descarta polémicas por renovación de Mesa Directiva

Luego de aceptar que es uno de los aspirantes a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, Manuel Huerta refirió que ya podría contar con el apoyo de ciertos perfiles.

Con respecto al punto, indicó que ya está dialogando con algunos senadores de cara a la renovación de la presidencia, e incluso con algunos otros posibles aspirantes al puesto.

“Es algo que no va a generar polémica ni problema en el Senado” Manuel Huerta

Sin embargo, se dijo confiado en que pese a que serán varios los senadores que alcen la mano, la definición del legislador que presida la Mesa Directiva del Senado, no estará polémicas.