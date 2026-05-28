El Consejo Nacional de Morena llamó a Maru Campos, a rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunción de traición a la patria.

Luego de la gobernadora de Chihuahua atendiera la citación de la FGR el pasado 27 de mayo para “debatir” las irregularidades en su comparecencia, sin tocar el tema de la CIA en el estado.

Asimismo, aseguró que, como servidora pública, Maru Campos tiene la responsabilidad de responder ante la ley “cuando existan hechos que ameritan investigación”.

“México merece explicaciones claras sobre cualquier posible actuación de agentes extranjeros en territorio nacional” Pamela Grande

Morena reclama a Maru Campos por “eludir” responsabilidades y no rendir cuentas ante la FGR

De acuerdo con Morena, Maru Campos “volvió a eludir su responsabilidad de rendir cuentas” ante la FGR por la presunta participación de agentes de la CIA en territorio nacional.

Asimismo, Morena reclamó que la gobernadora no se presentó en Ciudad Juárez donde había sido citada “en calidad de testigo” prefirió llevar el tema de forma mediática.

“Con argucias legales, la mandataria panista evitó presentarse a testificar ante la autoridad ministerial en Ciudad Juárez, donde fue citada en calidad de testigo, y prefirió, como es su costumbre, trasladar el tema al terreno mediático desde la Ciudad de México” Morena

Morena además resaltó que la citación no se trató de “persecución política” sino de esclarecer hechos que podrían constituir la violación a la soberanía nacional .

Además, recordó que la Constitución señala que ninguna autoridad local puede sustituir facultades exclusivas del Estado en materia de seguridad nacional y política exterior.

Esto por presunto acuerdo entre Chihuahua y la CIA que derivó en la supuesta participación de agentes extranjeros en un operativo en territorio nacional.

Morena reitera señalamientos contra Maru Campos por violación a la soberanía nacional

Por otra parte, Morena reiteró sus señalamientos contra Maru Campos por la violación a la soberanía nacional ante la presencia de agentes de la CIA pese a que no hay ningún acuerdo registrado.

“La soberanía no puede relativizarse ni utilizarse como bandera discursiva mientras se evade la rendición de cuentas ante las autoridades competente” Morena

Por ello, señaló que Maru Campos “debe dejar de esconderse detrás del fuero” y rendir cuentas ante la FGR y el pueblo de México.