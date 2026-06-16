La dirigencia de Morena endureció significativamente la vigilancia interna y determinó sancionar a dos funcionarios por contradecir la política partidista de austeridad.

Puntualmente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena dictó medidas cautelares contra dos funcionarios tras detectar que incurrieron en conductas señaladas como “opulencia y derroche”.

Estos son los dos funcionarios sancionados por Morena por contradecir la política de austeridad

La CNHJ de Morena resolvió emitir sanciones contra Eliazar Mas Kinil, tercer regidor en Tulum, Quintana Roo, y Juan Rivera Trejo, presidente municipal de Chignahuapan, por contradecir la política de austeridad.

Eliazar Mas Kinil es investigado tras difundirse un video donde utiliza un jet privado y viste ropa de marcas exclusivas.

La CNHJ reunió evidencia contundente de viajes internacionales que vulneran los lineamientos éticos de Morena. Se le ordenó abstenerse de exhibir estilos de vida contrarios a los valores que promueve el partido.

Paralelamente, Juan Rivera Trejo, enfrenta un proceso por la organización de una fiesta de quince años en Puebla. El festejo, calificado como un acto de dispendio, motivó restricciones en el uso de sus redes sociales para evitar la promoción de gastos excesivos e injustificados.

Ambos casos siguen actualmente en análisis de fondo para determinar si corresponden sanciones definitivas por faltas graves e ideológicas contra estatutos

El organismo señaló enfáticamente que la exhibición de lujos fractura la identidad política y contradice el combate a los privilegios.

Se instruyó a los implicados a frenar la difusión de actos ostentosos que dañen la percepción pública de la agrupación ante la ciudadanía.

La prioridad es asegurar que los servidores públicos mantengan una austeridad republicana y una genuina sencillez en sus funciones.