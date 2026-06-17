El polémico presidente municipal por Morena en Chignahuapan, Puebla, Juan Rivera Trejo, rechazó los señalamientos de tener una camioneta Cybertuck, de Tesla.

“Yo no tengo una camioneta de ese tipo… es una mentira...” Juan Rivera Trejo.Alcalde de Chignahuapan

El alcalde del municipio de la Sierra Norte de Puebla dijo que las acusaciones son “atrevidas” porque él no maneja ni existen videos que lo muestren en paseando en una camioneta de Tesla.

De esa amanera, Juan Rivera Trejo rechazó una vida de opulencias y lujos, a pesar de los múltiples escándalos que ha protagonizado.

Alcalde de Chihgnahuapan se lanza contra los medios tras nuevo escándalo por una Cybertruck

Juan Rivera Trejo exigió respeto a los medios de comunicación, no obstante, no es la primera vez que protagoniza un escándalo no solo a nivel social sino que también ha molestado a la dirigencia de su partido.

#ReporteCENTRAL 🔴 Tras rechazar que la Cybertruck que circula en Chignahuapan sea suya, el alcalde Juan Rivera aseveró que él no maneja. Calificó de "atrevidos" los señalamientos relacionados a su opulencia y pidió respeto de los medios de comunicación.



🎥: @Claudia_Hdec pic.twitter.com/aWXqeyHsKW — Central Puebla (@CentralPuebla) June 17, 2026

Ariadna Montiel, nueva dirigente de Morena, inició un proceso sancionador contra el alcalde de Chignahuapan ante los llamados XV años del Bienestar, en referencia a una millonaria fiesta para su hija.

De la misma manera ha sido señalado de aparecer en videos con fajos de billetes, usar a niños para defenderlo mediante discursos contras las críticas que generan sus actos, entre otros escándalos.

Alcalde de Chignahuapan revela que tiene chofer

Juan Rivera Trejo reveló que tiene chofer a manera de intentar enfrentar los señalamientos de que maneja una Cybertruck de Tesla.

Dijo que han dicho que lo vieron paseando en el mencionado auto pero aseguró que se encontraba en una junta de Cabildo.