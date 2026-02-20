El nombre de Juan Rivera Trejo está en medio de la opinión pública, pues el alcalde Chignahuapan, Puebla del 2025 al 2027 tuvo que eliminar un video de sus redes por la polémica que causó.

Pero ¿quién es Juan Rivera Trejo? Te contamos más sobre el alcalde del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con los siguientes datos:

Juan Rivera Trejo aclara el video que causó polémica y que tuvo que eliminar

¿Quién es Juan Rivera Trejo?

Juan Rivera Trejo es un político mexicano militante de Morena que actualmente es alcalde de Chignahuapan en Puebla.

Para ganar la Alcaldía de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo compitió por la coalición Morena con Fuerza por México y Nueva Alianza, obteniendo 49 por ciento de los votos.

Esta fue la tercera ocasión que Juan Rivera Trejo compitió por la alcaldía, siendo las veces anteriores en 2021 y 2024.

Juan Rivera Trejo es proveniente de Tenextla, un “barrio” cercano a Chignahuapan.

Al alcalde también se le conoce por los apodos de “El Diablo” y “Juan Sin Miedo”.

Juan Rivera Trejo, alcalde de Chignahuapan. (Facebook/JuanRiveraTrejoOficial)

¿Qué edad tiene Juan Rivera Trejo?

Juan Rivera Trejo tiene 43 años de edad, pues nació el 30 de septiembre de 1981.

¿Quién es la esposa de Juan Rivera Trejo?

La esposa de Juan Rivera Trejo es Isabel Martínez Peñuñuri.

Juan Rivera Trejo, alcalde de Chignahuapan, con su esposa Isabel Martínez. (Facebook/JuanRiveraTrejoOficial)

¿Qué signo zodiacal es Juan Rivera Trejo?

Juan Rivera Trejo es del signo zodiacal de Libra, pues nació un 30 de septiembre.

¿Cuántos hijos tiene Juan Rivera Trejo?

Se desconoce si Juan Rivera Trejo tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Rivera Trejo?

Juan Rivera Trejo es licenciado con maestría en Derecho por la Escuela Libre de Derecho ubicada en Puebla.

Juan Rivera Trejo, alcalde de Chignahuapan. (Facebook/JuanRiveraTrejoOficial)

¿En qué ha trabajado Juan Rivera Trejo?

El trabajo de Juan Rivera Trejo es ser alcalde Chignahuapan. Además de que en años interiores fue militante de Morena.

Se sabe que Juan Rivera Trejo también es empresario bajo empresas que ha denominado como Juan Rivera Corporativo.

Un video que la esposa de Juan Rivera Trejo, Isabel Martínez, compartió en redes sociales por el 14 de febrero, ha causado polémica y hasta el video tuvieron que bajar.

Según la crítica, el alcalde de Chignahuapan llevaría en su mano un gran fajo de billetes de mil pesos, aunque el objetivo del billete era mostrar el enorme oso de peluche que le regaló a su esposa.

Ante las críticas recibidas, la esposa de Juan Rivera Trejo decidió bajar el video y él aclaró todo en un comunicado, asegurando que se trataba del regalo que Isabel Martínez le dio y hasta envuelto estaba.

“Andas de ‘creativos’ queriendo tergiversar un regalo que me dio mi esposa, que ni siquiera había sacado de la envoltura, como si fuera un fajo de billetes (...)”. Juan Rivera Trejo, alcalde de Chignahuapan.

El alcalde pidió no meterse con las familias, “respeta”, además de que sostuvo que en 8 meses ha hecho mucho por Chignahuapan a diferencia de los gobiernos anteriores en 10 años.