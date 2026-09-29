Carlos Alberto Torres Torres negó cualquier relación con actividades criminales tras los señalamientos difundidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana”. Carlos Alberto Torres Torres, ex diputado de Baja California.

En un posicionamiento público, el empresario aseguró que la información es falsa y que iniciará gestiones legales para aclarar su situación.

Explicó que su participación empresarial se limita a Vida Orgánica Tijuana, donde es accionista con el 30%, y reiteró que espera que las investigaciones comprueben que no tiene vínculos con hechos ilícitos.

Carlos Alberto Torres aclara su participación en Vida Orgánica Tijuana, empresa señalada por OFAC

Carlos Alberto Torres Torres explicó que la única empresa mencionada por la OFAC de la que es accionista es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., donde cuenta con una participación del 30 por ciento.

De acuerdo con su posicionamiento, dicha empresa opera el mercado de productos orgánicos “Vive Orgánico”, ubicado en Boulevard de las Américas 5117, en la colonia Lomas de Agua Caliente, en Tijuana, Baja California. Asimismo, señaló que el establecimiento registra ventas mensuales promedio de 570 mil pesos.

El empresario informó que iniciará las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se revise y aclare la información que, sostuvo, niega “absoluta y rotundamente”.

También señaló que los señalamientos comenzaron a partir de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025.

Según su posicionamiento, hasta el momento no ha sido citado a comparecer ante ninguna autoridad para esclarecer los señalamientos.

Por ello, afirmó que es el principal interesado en que concluyan las diligencias correspondientes y se determine que no tiene relación con los supuestos hechos investigados por las autoridades estadounidenses.

Carlos Alberto Torres Torres niega cualquier relación con actividades criminales

Carlos Torres Torres reiteró que no tiene relación con ningún grupo o actividad criminal, tanto en México como fuera del país.

En su mensaje, sostuvo que espera que las investigaciones permitan esclarecer los señalamientos y comprobar que no tiene vínculos con los hechos que, de acuerdo con su posicionamiento, son materia de investigación por parte de la autoridad estadounidense.

El comunicado fue firmado por Carlos Alberto Torres Torres, quien señaló que emprenderá las acciones correspondientes para aclarar su situación ante las autoridades.