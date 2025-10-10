Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron eliminar el ISR del aguinaldo, medida que podría beneficiar a miles de trabajadores mexicanos que ven afectados sus ingresos.

Cada fin de año, los trabajadores reciben un aguinaldo por ley que es equivalente a una quincena de sueldo, aunque hay empresas que dan más dinero a los trabajadores.

Sin embargo, este ingreso que representa un alivio económico no está exento de pagar impuestos, motivo por el que diputados de PAN buscarán que no se le aplique el ISR.

Diputados del PAN proponen eliminar el ISR del aguinaldo para beneficiar a trabajadores (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

¿Se elimina el ISR del aguinaldo? Esto proponen diputados del PAN

Bajo el lema de “Aguinaldo Completo”, los diputados del PAN presentaron una iniciativa para eliminar el ISR aplicado al aguinaldo, con lo que se busca que esta prestación se dé integra y sin deducciones.

Según argumentó el diputado panista Armando Tejeda Cid, es “inaceptable que el gobierno se quede con hasta el 30% del aguinaldo que los trabajadores se han ganado”.

En respuesta, la propuesta plantea que se otorgue un aguinaldo anual de 40 días de salario, que estaría dividido en dos pagos:

50% antes del 15 de diciembre

50% después del 15 de enero

Sin embargo, esta propuesta solo aplicaría para quienes ganan menos de 18 mil pesos mensuales.