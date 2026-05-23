Rafael Marín presentó su renuncia como delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán en medio de los rumores que lo perfilan como uno de los aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo.

De frente a las elecciones de 2027, Rafael Marín dijo que comenzaría a recorrer Quintana Roo “sin cargo”, con el objetivo de ir “saludando a la gente”, por lo que se cree que buscaría un cargo.

Especulan que Rafael Marín deja Bienestar en Yucatán para buscar candidatura en Quintana Roo

Rafael Marín renunció a la Secretaría de Bienestar en Yucatán a un mes de su nombramiento. Se especula que lo hizo para buscar la candidatura de Morena en el estado de Quintana Roo.

Rafael Marín renuncia a Bienestar en Yucatán; aspiraría a candidatura en Quintana Roo (ANAM)

El morenista adelantó que comenzaría a realizar recorridos por los municipios de Quintana Roo a partir de este fin de semana, con el objetivo de fortalecer su presencia entre militantes.

Rafael Marín Mollinedo es considerado uno de los políticos más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien colaboró desde los primeros años de formación de Morena.

Además, Rafael Marín participó en proyectos estratégicos del actual gobierno federal, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Agencia Nacional de Aduanas.

Su posible búsqueda de la candidatura en Quintana Roo se da en un contexto de creciente competencia interna dentro del Morena, donde también se han mencionado otros perfiles políticos.