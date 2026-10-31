Ante las acusaciones por presuntas irregularidades en las licitaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) Sonora, el titular del organismo, Nery Ruiz, descartó que existan anomalías por los contratos con proveedores del INE.

Así lo sentenció el consejero presidente del IEE Sonora al señalar que las acusaciones que se ha lanzado carecen de sustento, pues no se ha presentado ninguna prueba sobre el tema.

Por otro lado, Nery Ruiz confirmó que se recibió un requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para entregar información sobre las licitaciones con empresas acusadas de corrupción.

Nery Ruiz afirma que no hay pruebas de irregularidades en las licitaciones del IEE Sonora

El IEE Sonora enfrenta acusaciones debido a licitaciones presuntamente simuladas, en las que habría otorgado contratos de hasta 156 millones de pesos a proveedores que son investigados a nivel federal por presunta corrupción.

Ante ello, el titular del IEE Sonora, Nery Ruiz Arvizu, rechazó las acusaciones que han presentado legisladores del PRI, pues sentenció que no existen pruebas que demuestren las supuestas irregularidades.

Nery Ruiz

En ese sentido, Nery Ruiz se dijo confiado en el proceder del instituto ante las acusaciones, pues sostuvo que atenderán los respectivos procedimientos y requerimientos con total transparencia.

Incluso, al descartar las acusaciones por presuntas anomalías en las licitaciones, garantizó que el IEE Sonora va a seguir trabajando en los preparativos de las elecciones 2027.

Por lo anterior y al insistir en que el clima de tensiones no puede entorpecer sus labores, adelantó que en las siguientes semanas se reunirán con los partidos políticos para avanzar en el proceso electoral.

Confirma Nery Ruiz requerimientos de la ASF al IEE Sonora

Tras descartar que el IEE Sonora hay incurrido en irregularidades en sus procesos de licitación, Nery Ruiz confirmó que la ASF ya presentó una serie de requerimientos para analizar los presuntos casos de corrupción.

En ese marco, el funcionario sostuvo que el IEE Sonora se encuentra en “la mejor disposición” para atender cualquier solicitud de la autoridad, como el relacionado con el caso de los contratos con los proveedores del INE.

Ya recibimos el requerimiento de la Auditoría Superior, lo estamos tramitando y tiene que ver con los contratos vinculados a esas empresas. Nery Ruiz. Consejero presidente del IEE Sonora

Al aseverar que no hay ningún problema en transparentar la información que pide la ASF, insistió en señalar que el instituto se mantiene enfocado en su tarea principal de cara a las elecciones 2027.