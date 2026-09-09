En medio de las acusaciones por contratos de armamento, el diputado Arturo Ávila reconoció que la empresa que dirigió tuvo relación con el Ejército, aunque negó cualquier vínculo con Israel.

“Efectivamente durante mucho tiempo me dediqué a fabricar vehículos militares para el Ejército mexicano, pero (oposición) tratan de construir una relación inexistente de asociación con una empresa de Israel”. Arturo Ávila, diputado de Morena

El diputado de Morena admitió que durante varios años se dedicó a fabricar vehículos militares para el Ejército Mexicano, aclarando que no es armamentista y que no mantiene vínculos con empresas israelíes.

Arturo Ávila adjudicó estos señalamientos a la oposición, a quien acusó de usar la crisis humanitaria en Gaza para intentar deslegitimar a Morena.

Ejército Mexicano (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Arturo Ávila aclara relación de su empresa con el Ejército Mexicano e Israel

Las acusaciones contra Arturo Ávila se remontan a su encontronazo con el diputado priista Carlos Gutiérrez, quien lo acusó de estar relacionado con la venta de armamento y contratos gubernamentales

“Hoy se da baños de pureza y que se hace la víctima, es un traficante de armas. Y no es algo que yo esté inventando... Tú eres el proveedor de armas de los narcos.” Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI

En días recientes, a Arturo Ávila se le acusó de haber contribuido con empresas armamentistas de Israel, algo que fue negado por el actual diputado de Morena en entrevista con Radio Fórmula.

Señaló que, en realidad, su empresa se dedicó a resolver problemas de refacciones, conocimiento y atención que el Ejército mantenía con una empresa situada en Israel.

Arturo Ávila lamentó que este intercambio de tecnología haya sido tergiversado por la oposición para tratar de ligar a Morena de alguna manera con lo que ocurre en Palestina.

“Llegamos a atender (con la empresa de Israel) problemas y transferencia de conocimiento. Ahí es donde hubo esta relación, que lamentablemente, este grupo de ultraderecha ha tratado de construir una narrativa”. Arturo Ávila, diputado de Morena

Incluso, señaló que su empresa permitió al Ejército Mexicano tener su propio vehículo, sin dependencia de la empresa de Israel que contrató en su momento Felipe Calderón.

Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) y Arturo Ávila (Morena), se enfrentaron verbalmente en el Patio del Federalismo (Graciela López Herrera)

Arturo Ávila refrenda desaprobación de Morena al genocidio en Palestina

Arturo Ávila también reiteró que Morena tiene una posición clara con respecto al conflicto en Palestina, pues el movimiento condena el genocidio, la muerte de niños y civiles.

“Morena siempre ha condenado lo que ocurre en Gaza. Ha condenado con mucha fortaleza la muerte de civiles, niñas y niños, desplazamientos forzados y el atropello a los derechos humanos”. Arturo Ávila, diputado de Morena

No obstante, criticó que el “legítimo reclamo sobre la causa palestina” sea aprovechado por la oposición, que lo ha acusado de ser un facilitador armamentista de Israel.