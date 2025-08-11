Nathaly Chávez García, senadora suplente de Morena, fue detenida por conducir en estado de ebriedad en la zona metropolitana de Oaxaca.

En un video que circula en redes sociales, se observa a Nathaly Chávez García, quien es suplente de la senadora de Morena Luisa Cortés García, discutir con policías de tránsito para intentó evitar ser revisada en un alcoholímetro en Oaxaca alegando fuero constitucional.

El video de la situación rápidamente se hizo viral en redes sociales y ha generado indignación entre los usuarios, quienes la han bautizado como ‘Lady Fuero’.

Nathaly Chávez García intenta evitar ser sometida a alcoholímetro en Oaxaca porque es “senadora”

Los hechos se registraron en un filtro de control en Oaxaca, el vehículo donde se transportaba Nathaly Chávez García fue detenido por autoridades de tránsito para realizar una revisión de rutina del alcoholímetro.

Sin embargo, al momento de pedirle realizar la prueba del alcoholímetro, la senadora suplente de Morena se negó a cooperar bajo el argumento de que tiene fuero constitucional, lo que a su consideración la exime de cumplir con medida vial.

“Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, tenemos fuero, yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora”, explicó la mujer.

En su explicación, Nathaly Chávez García aseguró que los oficiales de tránsito no pueden revisar los automóviles de personas senadoras, pese a que estuvieran condiciones en estado de ebriedad.

“Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden. Vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo porque somos senadores”, señaló.

Senadora suplente Nathaly Chávez García intenta evitar alcoholímetro en Oaxaca (Especial)

Nathaly Chávez García: ¿Qué es el fuero constitucional?

En México, el fuero constitucional es una figura jurídica que otorga una protección especial, o bien una inmunidad procesal, a determinados servidores públicos frente a procesos penales mientras aún están en funciones.

De acuerdo con los artículos 61 y 111 de la Constitución mexicana, el objetivo del fuero constitucional es garantizar que los servidores públicos puedan desempeñar su cargo sin presiones políticas o judiciales.

El fuero implica que un servidor público no puede ser detenido ni procesado penalmente por delitos comunes mientras esté en funciones sin que previamente se le quite el fuero mediante un procedimiento legal.

Algunos de los cargos públicos que tienen fuero en México son:

Presidente o presidenta de la República

Gobernadores

diputados y senadores

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Magistrados electorales y consejeros del INE

Fiscal General de la República

Secretarios de Estado



