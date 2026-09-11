La dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, fue agredida verbal y físicamente durante el informe del Congreso del Estado, en un hecho en el que un hombre se acercó inicialmente para saludarla y posteriormente comenzó a insultarla y confrontarla.

Los hechos ocurrieron mientras la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, se encontraba entre los asistentes al evento, saludando a las personas que acudieron al recinto legislativo.

De acuerdo con el reporte, el sujeto se aproximó a la dirigente morenista y, después del saludo, cambió su actitud para comenzar a lanzar insultos y expresiones ofensivas en su contra.

La confrontación escaló hasta una agresión física, por lo que personas que se encontraban cerca intervinieron para detener al hombre y evitar que el ataque continuara.

Rita Ozalia Rodríguez, fue agredida durante el informe del Congreso. (cortesía)

Agresor expresó respaldo a Gerardo Sánchez Zumaya

Durante el incidente, el agresor realizó de manera reiterada expresiones de respaldo hacia Gerardo Sánchez Zumaya, lo que permitió identificar la relación del ataque.

Por la forma en que ocurrió el hecho y los mensajes que acompañaron la agresión, se apunta a que el sujeto habría sido enviado por Sánchez Zumaya para confrontar y agredir a la dirigente estatal de Morena dentro del recinto legislativo.

El episodio generó tensión entre los asistentes, quienes intervinieron ante la agresión contra la dirigente estatal de Morena y evitaron que la situación alcanzara mayores consecuencias.

La agresión ocurrió durante un acto público y dentro de las instalaciones del Congreso de San Luis Potosí, donde se encontraban funcionarios, legisladores, militantes y ciudadanos.