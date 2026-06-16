El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, solicitó licencia para separarse de su cargo y participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de gobernador en 2027.

La decisión de Torres Piña marca un nuevo movimiento en la carrera anticipada por las candidaturas estatales y coloca al funcionario entre los perfiles que buscarán representar a Morena en las elecciones 2027 de Michoacán.

Carlos Torres Piña pide licencia a la Fiscalía de Michoacán sumándose a la contienda interna de Morena

Se ha revelado que el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha pedido licencia para separarse de su cargo, perfilándose para la contienda interna de Morena rumbo a las elecciones 2027 por la gubernatura del estado.

La petición de licencia de Torres Piña será analizada por el Congreso local, que deberá definir el procedimiento para la designación de un encargado de despacho o de quien asuma temporalmente la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La salida de Carlos Torres Piña ocurre en medio de la creciente competencia interna de Morena por las gubernaturas que estarán en juego para las elecciones 2027.

Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña (@emeequis / X )

Desde semanas atrás, el fiscal había reconocido que esperaba los tiempos políticos para definir si solicitaría licencia y participar en el proceso interno morenista; cabe mencionar que diversas encuestas y análisis políticos lo ubicaban entre los perfiles con posibilidades de competir por la candidatura al gobierno estatal de Michoacán.

Con su salida de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña podrá concentrarse en la búsqueda del respaldo de la militancia y de las encuestas que Morena utiliza para definir candidaturas.

Mientras que en Michoacán, la disputa interna se perfila como una de las más competidas del país debido al número de aspirantes interesados en suceder al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuando concluya su administración en 2027.

La licencia del fiscal Torres Piña también se enmarca en la ola de separaciones de cargo que se registra en Morena en distintos estados, donde funcionarios y legisladores han comenzado a dejar posiciones públicas para buscar candidaturas rumbo a las elecciones 2027.