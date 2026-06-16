El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, reiteró que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes y aseguró que “tarde o temprano va a caer”, a pesar de su condición de prófugo.

Durante una conferencia de prensa, Carlos Torres Piña detalló la situación legal del exmandatario perredista Silvano Aureoles (2015-2021), quien se encuentra fugitivo de la justicia desde hace meses con acusaciones graves de:

Corrupción

Desvío de recursos

Posibles vínculos con la delincuencia organizada

“Sobre el tema del exgobernador, como lo he dicho: tarde que temprano va a caer. Tiene dos órdenes de aprehensión, una por un juez federal y otra por un juez local” Carlos Torres Piña

Silvano Aureoles enfrenta acusaciones por corrupción y la masacre de Arantepacua

Se han revelado declaraciones del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña durante una conferencia de prensa en la Fiscalía Federal del Estado de Michoacán, en donde reitera que el exgobernador Silvano Aureoles “tarde o temprano va a caer” y enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes.

🚨Silvano tarde o temprano va a caer (...) es cuestión de tiempo, de un descuido: FGE Michoacán pic.twitter.com/TuxaghS1mJ — Changoonga.com (@michangoonga) June 16, 2026

En dicha conferencia, Torres Piña detalló la situación legal del exmandatario perredista, Silvano Aureoles, quien estuvo al mando del estado de Michoacán de 2015 a 2021, y actualmente está prófugo desde hace meses con acusaciones de fraude, corrupción y posible relación con la masacre de Arantepacua, además de una ficha roja de Interpol.

Las órdenes de aprehensión contra Aureoles incluyen delitos como:

Enriquecimiento ilícito

Fraude

Fesvío millonario de recursos públicos

un caso federal por más de 3 mil 600 millones de pesos relacionado con cuarteles de la Policía Michoacán

Además, enfrenta cargos por:

Homicidio calificado

Tortura

Abuso de autoridad

Esto por la masacre de Arantepacua en 2017, donde murieron cuatro indígenas purépechas, por lo que el actual fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña ha señalado que el CJNG presuntamente ayudó a Aureoles a escapar durante un operativo, saliendo de Morelia hacia Jalisco y luego al norte del país, posiblemente fuera de México.

Ante esto, se solicitó apoyo de la Interpol, que emitió ficha roja para su captura internacional; Torres Piña insistió en que las investigaciones avanzan y no hay protección para el exgobernador: “Tarde o temprano va a caer”, enfatizó, en medio de la presión por localizarlo y presentarlo ante la justicia.