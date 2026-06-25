De cara a las elecciones 2027, el exfiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó su registro en busca de obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de la entidad.

Ante ello, Carlos Torres Piña se dijo confiado de lo que ocurrirá en el proceso de selección de candidato, pues dijo que su conocimiento de la seguridad de Michoacán le otorga una visión amplia.

Cabe destacar que además del exfuncionario, otros 10 aspirantes a ser candidatos de Morena al gobierno del estado en las elecciones 2027, presentaron su registro oficial.

Carlos Torres Piña (Cortesía)

Carlos Torres Piña va por candidatura de Morena para la gubernatura de Michoacán

Tras la apertura del proceso de registro de aspirantes a las candidaturas de Morena para las elecciones 2027, Carlos Torres Piña se sumó a la contienda interna por el gobierno de Michoacán.

El jueves 25 de junio acudió al World Trade Center de la Ciudad de México para registrarse como aspirante a la coordinación estatal de defensa de la soberanía y la transformación.

Al pronunciarse sobre sus intenciones, Carlos Torres Piña refirió que en adelante deberá recorrer todo Michoacán con el objetivo de realizar reuniones informativas y estar cerca de la gente.

“Vamos a poder recorrer Michoacán, vamos a poder recorrer los municipios, las colonias, recorrer casa por casa, realizar reuniones informativas y espero saludarlos muy pronto allá en sus municipios, en sus comunidades” Carlos Torres Piña

Además, expresó su confianza sobre el desempeño que tendrá en la contienda interna, pues dijo que su experiencia en el tema de seguridad le da una visión amplia de lo que ocurre en Michoacán.

Pese a lo anterior, el exfiscal del estado negó que sea el aspirante mejor posicionado, pues aseveró que no hay diferencias con sus contrincantes, por lo que llamó a mantener un piso parejo y la unidad.

Se llegó el día de nuestro registro. Con mucha honestidad, unidad y trabajo estamos en la Ciudad de México para continuar la Transformación de Michoacán. 🤟🏾 pic.twitter.com/VDG4u3801d — Carlos Torres Piña (@CarlosTorres4T) June 25, 2026

Carlos Torres Piña y otros 10 aspirantes a la gubernatura de Michoacán se registraron

Durante el tercer día del proceso de registro de aspirantes a las candidaturas de Morena, otros 10 postulantes se inscribieron en la contienda por la gubernatura de Michoacán: