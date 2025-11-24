Ricardo Monreal se reunió con Efraín Morales López, titular de Conagua para hablar de la Ley General de Aguas y sus nuevas reformas.

El lunes 24 de noviembre, Ricardo Monreal compartió una foto de su reunión con el titular de la Comisión Nacional del Agua, donde establecieron puntos sobre las nuevas reformas relacionadas con aguas nacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum busca expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, el que tiene como objetivo garantizar el derecho al agua de los mexicanos.

Ante esta propuesta, Ricardo Monreal sostuvo una reunión con Efraín Morales López, para analizar el siguiente paso en la reforma e impulso de la Ley General de Aguas.

Ricardo Monreal aseguró que revisó el proceso legislativo que se llevará a cabo para aprobar la nueva ley.

“Me reuní con Efraín Morales , titular de Conagua, para revisar el proceso legislativo de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Coincidimos en enriquecer las iniciativas con las opiniones emitidas al respecto. Legislaremos en favor de la nación” Ricardo Monreal en X

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que llegó a un acuerdo con Efraín Morales López, para buscar un “bien para la nación”.

En octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al congreso para expandir la Ley General de Aguas.

De aprobarse dicha propuesta, sería el primer cambio en la ley de Aguas desde 1992, el cual permite dar concesiones con fines comerciales sobre el agua.

Esto busca la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, busca prohibir la venta de títulos de concesión.

Es decir, que la Ley General de Aguas busca garantizar el agua para los mexicanos y así evitar abusos.

Además, se buscaría la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales y endurecer las sanciones contra el robo y uso indebido del agua.

La Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales creó un nuevo enfrentamiento entre agricultores y Claudia Sheinbaum.

Ya que las concesiones para el uso del agua ya no serán manejadas entre particulares, por lo que agricultores deberán recurrir de nuevo al gobierno para que la Conagua pueda reasignarla.