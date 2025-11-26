Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló cómo es que impactará la reforma a las Ley de Aguas Nacionales, por la que agricultores han instalado bloqueos en todo México.

En entrevista con López-Dóriga, el director de Conagua destacó que hay mucha desinformación sobre lo que pasará con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, por lo que detalló cuál será su impacto.

Ley de Aguas Nacionales (Andrea Murcia Monsivais)

Ante la inquietud que existe en torno a la Ley de Aguas Nacionales, el director general de la Conagua señaló que el principal objetivo es que se deje de ver el agua como una mercancía y pase a ser un derecho humano.

El director de la Conagua destacó puntos clave para la Ley de Aguas Nacionales, que son los siguientes:

Terminar con el acaparamiento de agua

Combatir las perforaciones ilegales

Implementar herramientas mas eficaces para terminar con el mercado negro del agua

Ordenamiento de las concesiones

Sobre las concesiones, Efraín Morales mencionó que el agua para el campo no se cobra; sin embargo, los concesionarios la estarían vendiendo a piperos, que “lucran con las necesidades de la gente”.

Efraín Morales, director general de Conagua, anticipó que las concesiones de agua no se quitarán en los casos de herencias o en compraventa de propiedades, como se ha estado “mal informado” a los agricultores.