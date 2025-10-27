Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México pide a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) atender demandas de piperos de agua tras operativos en Estado de México en medio del bloqueo.

“Fue un operativo del Estado de México particularmente de la Fiscalía (...) nos detuvieron unos piperos para decirnos que ellos sí tenían permiso. Estaba ahí la gobernadora planteó que los iba a recibir el día de hoy y le pedí a Conagua que estuviera cerca del Gobierno del Estado de México para poder proporcionar cualquier información (...) está Conagua para apoyar en lo que se necesite” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En medio de múltiples bloqueos Claudia Sheinbaum pide a Conagua atender demandas de piperos de agua tras operativos en Edomex

Desde Palacio Nacional en la conferencia mañanera del pueblo del lunes 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Conagua atender la demandas de los piperos de agua en el Estado de México, además de mantenerse cerca.

Las declaraciones de la presidenta de México ocurren en el contexto de múltiples bloqueos en el Estado de México por piperos de agua que afectan diversos puntos como:

Avenida Central, cerrada en Metro Nezahualcóyotl

Vía Morelos, a la altura de La Costeña en Ecatepec

Avenida López Portillo, zona del DIF, en Ecatepec

Av. Nacional a la altura de Venta de Carpio en Ecatepec

Carretera México–Texcoco, bloqueada en La Festival, Los Reyes La Paz y Ecatepec a la altura de la Macroplaza

Avenida R1 en su esquina con Periférico Oriente en Ecatepec

Toluca, Calzada al Pacífico con Paseo Colón: carril derecho cerrado

Caseta de Tepotzotlán, bloqueos parciales en la autopista Mex-Querétaro

La Marquesa, piperos alistan cierre de la carretera México–Toluca

Incluso estos bloqueos han sido confirmados por las autoridades municipales de Ecatepec los que afectan a la ciudadanía en sus labores cotidianas como ir al trabajo y a la escuela.

¿Qué es la Operación Caudal?

La “Operación Caudal” fue emprendida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para combatir el huachicol del agua, en 48 municipios se intervinieron más de 189 inmuebles en la entidad mexiquense, donde se detectaron tomas ilegales, además de tener el propósito de frenar la venta irregular de agua.

Tras este operativo y diferentes demandas de los piperos de agua, reportan un bloqueo hoy lunes 27 de octubre en Ecatepec que ha paralizado al Estado de México y a las entradas a la Ciudad de México (CDMX) ante denuncias de que les están quitando sus trabajos de distribución del líquido pese a tener permisos.