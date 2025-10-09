La Cámara de Diputados recibió oficialmente la iniciativa con proyecto de decreto para la Ley General de Aguas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien resaltó que la iniciativa presidencial fue publicada en la gaceta parlamentaria.

Claudia Sheinbaum manda iniciativa para la Ley General de Aguas

El 9 de octubre de 2025 la Cámara de Diputados recibió la iniciativa para la expedición de la Ley General de Aguas.

La iniciativa busca, entre otra cosas:

Garantizar el derecho humano al agua, priorizando el consumo humano sobre las concesiones, y asegurar un suministro mínimo, así como la prohibición de la suspensión por falta de pago

Evitar la privatización del agua y cambiar el modelo de gestión de los acuerdos comerciales

Reordenar y reestructurar las concesiones de agua, prohibiendo su venta o transferencia entre particulares

Ampliar los mecanismos de consulta ciudadana para garantizar la transparencia en su gestión

Apoyar legalmente los sistemas de agua que gestionan las comunidades y establecer lineamientos para la captación de agua pluvial

Esta iniciativa busca reformar, derogar y adicionar disposiciones que garanticen el derecho al agua con la reordenación de las concesiones, así como la gestión de este recurso.

El proyecto será analizado, discutido y votado por los diputados federales de acuerdo con el calendario legislativo.