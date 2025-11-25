Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que el tema de la Ley de Aguas Nacionales fue incluido en el bloqueo carretero del 24 de noviembre debido a que hay quienes quieren mantener privilegios como la venta del agua.

“Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios y no pagan ellos el agua porque es para riego... pero ellos lo venden a municipios, pues no es justo… qué necesidad de cerrar las carreteras para que no se apruebe la Ley de Aguas… hay mesas en la Cámara de Diputados…” Claudia Sheinbaum

Así lo acusó en su conferencia mañanera de este 25 de noviembre al insistir que hay mesas de trabajo con el gobierno, por lo cual no había razón para manifestarse y llevar acbo el bloqueo carretero.

Claudia Sheinbaum: nueva Ley de Aguas Nacionales busca no mercantilizar el agua

Claudia Sheinbaum recordó que la actual Ley de Aguas Nacionales tiene el objetivo de considerar el agua como un derecho humano y no como una mercancía.

Relató que “no había surgido como tema en las manifestaciones… ayer también se planteó el tema de la Ley de Aguas y sí tengo que decirlo, hay quienes se manifiestan para mantener privilegios que ya no queremos que existan… la ley de aguas… tiene el planteamiento de regresar a la nación, como recurso de la nación el agua a la ley… que el agua deje de ser una mercancía como fue el objetivo de esa ley en 1992”.

Para ello, la presidenta dijo que se está trabajando para eficientar el uso del agua, hacer las tierras más productivas a fin de que parte del agua que no se ocupe en el campo regrese para uso de la población.

“Estamos haciendo una inversión… millonaria, para la tecnificación del riego agrícola” y así hacer un menor uso y obtener mayor productividad con uso eficiente.

Claudia Sheinbaum sobre manifestaciones: no tendrían por qué haberse manifestado

Claudia Sheinbaum dijo que no “no tendrían por qué a haberse manifestado” campesinos y transportistas en el bloqueo carretero del 24 de noviembre ya que dijo hay mesas abiertas en la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el tema de seguridad en carreteras.

Además, para el tema de Ley de Aguas Nacionales dijo que hay mesa de trabajo abierta en la Cámara de Diputados.