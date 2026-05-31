Claudia Sheinbaum, presidenta de México, acusó que la ultraderecha de Estados Unidos, así como el Departamento de Justicia de ese país buscan influir en las elecciones 2027.

“Surge la pregunta legitima ¿es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México? ¿es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la derecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? O ¿A caso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retoricas, México no es piñata de nadie” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su informe a dos años de haber ganado las elecciones desde el Monumento a la Revolución y en el marco de los señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La presidenta de México cuestionó si la intervención de Estados Unidos también es para beneficia a la ultraderecha de cara a las elecciones 2026 en ese país.

Sheinbaum pide no normalizar los intentos de injerencia de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum pidió al pueblo de México no normalizar los intentos de injerencia de otro país.

También tomar en cuente los intentos de Estados Unidos por dictar quién es culpable y quién no, además de presionar a las instituciones.

“Llamo la atención del pueblo de México. Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia” Claudia Sheinbaum

Por ello agregó que en México no se acepta injerencia, y que somos un país independiente, libre y soberano.

Sheinbaum acusa que el Departamento de Justicia busca ser el principal elector en elecciones 2027

Claudia Sheinbaum dijo que es legítimo dudar del verdadero interés de la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos.

Con ello explicó que al ir por autoridades electas buscan convertirse en el principal elector en México en las elecciones 2027.

“Primero vienen por unos, luego por otros hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México, eso no lo podemos permitir” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum aclaró que desde México no se tolera la corrupción y la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado carpetas en contra de políticos de todos los partidos.

También que seguirá colaborando Estados Unidos sin sometimiento y con la espera de que el país vecino combata el tráfico de armas y el consumo de drogas en su territorio.