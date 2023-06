En apoyo a la jefa de gobierno, Miguel Torruco Garza se lanzó contra Marcelo Ebrard tras la difusión del video filtrado donde Claudia Sheinbaum discute con Alfonso Durazo durante la sesión del Consejo Nacional de Morena del pasado 11 de junio.

El diputado de Morena explicó en un video de TikTok que el reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo fue a raíz de que todos los aspirantes a la candidatura de Morena habían llegado a un acuerdo para no llevar “porras” o grupos de simpatizantes a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena; sin embargo, Marcelo Ebrard no cumplió y sus simpatizantes la agredieron.

Torruco Garza criticó que rápidamente se haya manipulado la noticia y que se haya subtitulado mal el video para dar la impresión de que ambos personajes estaban discutiendo .

Miguel Torruco Garza explica por qué Claudia Sheinbaum le reclama a Alfonso Durazo en video difundido

Miguel Torruco Garza aclaró que Claudia Sheinbaum en efecto le hizo un reclamo a Alfonso Durazo, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, puesto que las corcholatas habían acordado que ningún aspirante llevaría porras o grupos de apoyo a la sesión del pasado domingo 11 de junio.

Señaló que todos los aspirantes respetaron tal acuerdo con excepción de uno, cuyos simpatizantes asistieron faltando no sólo el acuerdo pactado entre las corcholatas, sino también faltando el respeto y agrediendo verbalmente a Claudia Sheinbaum.

“Esto fue lo que generó el reclamo por parte de Claudia Sheinbaum a Durazo, donde le comentó que simpatizantes de otro aspirante la habían agraviado verbalmente a su llegada al Consejo Nacional de Morena”, apuntó.

No osbtante, aseguró que en ningún momento hubo faltas de respeto entre Sheinbaum Pardo y Durazo Montaño, pero sí hubo una falta de palabra de Marcelo Ebrard al llevar simpatizantes para, dijo, provocar a la todavía jefa de gobierno de la Ciudad de México.

“Marcelo Ebrard no tiene palabra ni principios”, acusa Miguel Torruco Garza

El diputado Miguel Torruco Garza acusó que el excanciller Marcelo Ebrard, al romper el acuerdo entre corcholatas de Morena, demostró que no tiene palabra y mucho menos, principios.

Al respecto, consideró que en política, la palabra es fundamental y en los acuerdos es esencial: “Quien viola los acuerdos, no tiene palabra y quien no tiene palabra, no tiene convicciones ni mucho menos principios”, sostuvo.

Es por ello que criticó a Marcelo Ebrard por exigir “piso parejo” sin siquiera dar el ejemplo. Además, indicó que no se puede permitir las faltas de respeto.

“Tenemos que anteponer la unidad y la reverencia mutua dentro y fuera de nuestro movimiento”, agregó.