A su salida de Palacio Nacional, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Mónica Fernández Balboa negó intervención para que Fátima Bosch ganara Miss Universo al asegurar que “mi sobrina está preciosa”.

“Mi sobrina está preciosa. Y estamos muy orgullosa de ella…” , expresó Mónica Fernández Balboa ante las preguntas de reporteros sobre Fátima Bosch.

Por lo que la titular del Indep expresó “son vaciladas” por todo aquellos que dicen que hubo intervención para que Fátima Bosch ganara Miss Universo “de verdad ya la vieron, ustedes creen que necesita eso”.

Así como Mónica Fernández Balboa refrendo “ustedes juzguen por sí mismos”, respecto a la belleza de Fátima Bosch así como resaltó que su sobrina “es muy inteligente”.

"Son vaciladas", dice la morenista Mónica Fernández Balboa



Titular del Indep asegura que pidió permiso para viajar a Tailandia ​​y asistir al certamen de Miss Universo

Además de negar intervención para que Fátima Bosch ganara Miss Universo, la titular del Indep, Mónica Fernández Balboa aseguró que pidió permiso para viajar a Tailandia.

Por lo que Mónica Fernández Balboa dijo que pidió licencia sin goce de sueldo a su jefe directo, el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

Asimismo, titular del Indep se le preguntó sobre las investigaciones al propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, a lo que dijo no tener conocimiento del tema, pues no tiene nada que ver con el empresario.