Tras el anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas, México y Perú ya trabajan en una nueva hoja de ruta para la reapertura de las embajadas.

De acuerdo con Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), inició la comunicación con su homólogo de Perú, Carlos Espá, para iniciar con el trabajo de restablecimiento de relaciones.

“Sostuve una llamada de trabajo con el canciller del Perú, Carlos Espá, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países” Roberto Velasco, titular de la SRE

Asimismo, agradeció la extensión del salvoconducto que permitió que Betssy Chávez saliera de Perú en amparo del gobierno de México.

México y Perú inician trabajos para reapertura de embajadas

El canciller Roberto Velasco sostuvo una llamada con Carlos Espá, canciller de Perú, para iniciar el restablecimiento de las relaciones bilaterales y la reapertura de las embajadas.

Además, resaltó que con la reapertura de las relaciones “se abre una nueva etapa entre México y Perú”, bajo el liderazgo de las presidentas:

“Con el liderazgo de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori en cada país, y el respeto mutuo entre ambos gobiernos, se abre una nueva etapa entre México y Perú”. Roberto Velasco, titular de la SRE

Roberto Velasco (Roberto Velasco/X)

Roberto Velasco agradece salvoconducto para Betssy Chávez

Por otra parte, Roberto Velasco agradeció la gestión del canciller Espá para el salvoconducto otorgado a Betssy Chávez por el gobierno de Perú.

Asimismo, confirmó que la exministra del gobierno de Pedro Castillo ya se encuentra en territorio mexicano.

“Agradecí su gestión para el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, quien ya se encuentra en México” Roberto Velasco, titular de la SRE

Además, agradeció la disposición de las autoridades de Perú para concretar el salvoconducto para el “beneficio de los dos pueblos y de los lazos históricos que los unen”.