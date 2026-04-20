Este lunes 20 de abril Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos par la segunda revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por medio de su cuenta de X la presidenta compartió imágenes del encuentro, revelando que las pláticas avanzaron positivamente.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también estuvo presente en el marco de la segunda revisión junto con los secretarios de:

Hacienda y Crédito Publico, Édgar Amador

Agricultura y Desarrollo Social, Julio Berdegué

y Desarrollo Social, Julio Berdegué Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez Sierra

Reunión entre Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer abordó aranceles, reglas de origen y cadenas productivas del T-MEC

Durante el encuentro en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer centraron el diálogo en los aranceles aplicados a sectores estratégicos como automotriz, acero y aluminio.

La presidenta señaló que México busca reducir o evitar estas medidas, mientras Estados Unidos mantiene presión para proteger su industria en estos sectores clave de la economía regional.

Marcelo Ebrard recibe a Jamieson Greer para diálogos sobre T-MEC (@m_ebrard )

Otro punto relevante fue el debate sobre reglas de origen, donde Estados Unidos propone endurecerlas para limitar la entrada de productos de terceros países a través de México.

El gobierno mexicano respondió que fortalecer estas reglas podría beneficiar la producción regional, incentivando mayor integración industrial dentro de América del Norte.

También se discutió la integración de cadenas de suministro, con el objetivo de reducir la dependencia de Asia y consolidar el fenómeno de relocalización industrial conocido como nearshoring.

En materia económica, ambas delegaciones abordaron inversiones, comercio agrícola y propiedad industrial, además de preocupaciones estadounidenses sobre condiciones laborales y certidumbre para inversionistas.

La reunión formó parte de una fase preparatoria rumbo a la revisión del T-MEC en julio de 2026, sin acuerdos finales, pero con posturas definidas para futuras negociaciones.