Durante el partido México vs Portugal, familiares y allegados de Carlos Emilio Galván, desaparecido en Mazatlán en octubre, protestarán en las inmediaciones del Estadio Banorte.

Carlos Emilio Galván desapareció el 5 de octubre 2025 en terraza Valentinos, Mazatlán, Sinaloa; sin embargo, como apunta su mamá, no hay avances en la investigación.

El sábado 28 de marzo se llevará a cabo el primer partido de México por el Mundial 2026, durante el cual, varios colectivos aumentarán protestas para dar visibilidad.

Carlos Emilio Galván: protestarán durante partido México vs Portugal a 5 meses de su desaparición

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la mamá de Carlos Emilio Galván dio a conocer que estarán presentes durante el partido México vs Portugal para visibilizar su desaparición.

Agregó que la protesta durante el partido es ante la falta de respuestas a cinco meses de la desaparición del joven duranguense, por lo que, asegura, no se puede seguir normalizando este tipo de espera.

Carlos Emilio Galván: planean protesta en partido México vs Portugal (Brenda Valenzuela vía X)

Por lo mismo, la protesta en el México vs Portugal no sólo se trata de Carlos Emilio Galván, también por los 132 mil 497 desaparecidos en todo el país al día miércoles 25 de marzo 2026.

Así como por todas las familias de los desaparecidos en México, quienes siguen buscando, por lo que Brenda Valenzuela invitó a quien quiera unirse a la protesta.

Aunque no menciona el lugar exacto de reunión, se presume sería el Estadio Banorte durante el partido México vs Portugal que comienza a las 19:30 horas.

Colectivos de búsqueda planean aumentar protestas durante el Mundial 2026

El grupo encabezado por la mamá de Carlos Emilio Galván no es el único que ha planteado protestar durante el Mundial 2026 para dar visibilidad a los desaparecidos en México.

Colectivos de búsqueda, así como familiares de personas desaparecidas, están convocando el 11 de junio a una protesta durante la inauguración del Mundial 2026, en manifestación pacífica.

Asimismo, diversos colectivos de búsqueda, como Luz de Esperanza, ha mencionado que realizarán pegas de fichas de personas desaparecidas en sedes mundialistas.

Por su parte, familiares de las personas desaparecidas en el Ajusco preparan amplificación de sus protestas para dar a conocer la inseguridad en el país.