La presidenta de México destacó la confianza que el pueblo tiene en el gobierno, recordando que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México está en tercer lugar.

Asimismo, desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se habló del motivo por el que México reprobó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025.

Claudia Sheinbaum reacciona a la confianza que México tiene en el gobierno, según OCDE

La presidenta de México, Claudia Sheibaum, habló durante la mañanera del pueblo del 12 de febrero sobre la calificación en confianza hacia el gobierno desde los mexicanos, según estadísticas de la OCDE.

“Está bueno” fue lo que la mandataria expresó al compartir que los mexicanos confían en un 54% en el gobierno, siendo que el promedio de la OCDE es de 39%.

Asimismo, presentó destacando la cantidad de habitantes que tiene cada país, que México está en el tercer lugar en confianza de los 38 países que pertenecen a la Organización, siendo estos:

1er lugar: Suiza

2do lugar: Luxemburgo

3er lugar: México

México en la evaluación de confianza al gobierno de la OCDE. (@buengobierno)

Cabe destacar que las cifras presentadas corresponden a la Encuesta de Confianza de la OCDE 2023, siendo que Claudia Sheinbaum inició su mandato el 1 de octubre de 2024.

Buen Gobierno explica el Índice de Percepción de Corrupción 2025 que México reprobó

La presidenta mostró el nivel de confianza que los mexicanos tienen en el gobierno, según datos de la OCDE y además, Buen Gobierno externó el motivo por el que el IPC se reprobó.

Datos recientes sobre el IPC demostraron que expertos y empresarios tienen una percepción de corrupción en México por las dependencias públicas, muy alto, quedando en la posición 141 de 182.

Ante ello, Buen Gobierno aseguró que el que México haya reprobado el Índice mencionado se debe a que este no está dentro del indicador de Bertelsmann Foundation Sustainable Governance, siendo este uno de los que “históricamente” favorece más el puntaje.

Además de señalar la metodología como “inconsistente” apuntó que las evaluaciones las hace la “elite” más no los mexicanos, como pasa en la OCDE.

Sin embargo, Buen Gobierno destacó el incremento de un punto que México tuvo en el IPC, recordando que en años anteriores iba en caída, así que el recuperarse es muestra de “una fase de mejora gradual”.