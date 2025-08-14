México rompió récord en cuanto a la cantidad que recibió turistas en lo que va de 2025; esta es la cifra.

En la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de hoy jueves 14 de agosto de 2025, la Secretaría de Turismo, a cargo de Josefina Rodríguez, presentó los indicadores de turismo en México.

De acuerdo con la titular, de enero a junio de 2025, México registró un incremento de la llegada de turistas, lo que representa un nuevo récord para el país.

México rompe récord: incrementa llegada de turistas en lo que va de 2025

Lo informado por la Secretaría de Turismo indica que México recibió más de 47 millones de visitantes internacionales y cerca de 23.4 millones de turistas internacionales.

Esto representa un nuevo récord, ya que el número de visitantes internacionales creció en 13% con respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto a la visita de turistas internacionales, el crecimiento fue de 7.3% más que el año pasado.

Para la economía mexicana esto también fue benéfico, ya que los visitantes internacionales dejaron un gasto de 18 mil 681 millones de dólares (más de 351 mil 273 millones de pesos), un incremento de 6.3% frente al 2024.

Turismo en México (Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

Crece turismo en México, pero también las quejas por gentrificación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó los indicadores de turismo en México que demuestran que el país “está de moda”.

Asimismo enalteció el Programa Nacional de Turismo Comunitario, el turismo rural y ecoturismo que benefician la economía local de las comunidades.

No obstante, también en los últimos meses han crecido las quejas por la gentrificación a causa de la llegada de visitantes internacionales o “nómadas digitales”, principalmente en CDMX.

Este problema ha dado pie al incremento del precio de rentas, desplazamiento de personas, agresiones de extranjeros hacia mexicanos, sobreprecios en negocios e incluso varias movilizaciones contra la gentrificación en CDMX.