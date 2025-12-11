Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, compartió que el turismo en México, sobre todo en Michoacán, ha crecido gracias a la película Coco.

La secretaria señaló que la película de Disney que expone parte de la cultura del Día de Muertos, fue un “boom” en China, lo que provocó que el turismo chino se enfocara en nuestro país.

Por ello, afirmó que la promoción turística de 2026 estará enfocada en el mercado asiático, con el que se podrá compartir las coincidencias “ancestrales” y la cultura nacional.

De acuerdo con Josefina Rodríguez, solo en el mes de noviembre Michoacán reportó un crecimiento del 7% del turismo chino debido a que la película que habla sobre el Día de Muertos fue un éxito en China.

Asimismo, resaltó que Disney trabaja en la producción de una segunda parte de dicha película lo que significará un incremento en el turismo de México.

“El día de Muertos, por ejemplo en Michoacán, crece de manera abismal. Tuvieron un 7% solo en el mes de noviembre de crecimiento de mercado chino porque la película de Disney, que es Coco, fue un boom en China y se está grabando la dos” Josefina Rodríguez

El éxito de Coco y sus repercusiones en el turismo en México mostró la necesidad de enfocarse en el mercado asiático, por lo que en 2026 habrá una promoción diferente para dichos países, aseguró Josefina Rodríguez.

Asimismo, reiteró que la visibilidad que dio sobre la tradición del Día de Muertos y la curiosidad ha hecho “que el mercado chino quiera venir a conocer la cultura”.