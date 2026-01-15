Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, comentó que México rompió un récord histórico en 2025 al recibir 8.7 millones de visitantes extranjeros en un mes.

En entrevista con López-Dóriga, la secretaria Josefina Rodríguez Zamora dio detalles sobre las cifras en Turismo y dijo que en noviembre de 2025, México alcanzó un récord histórico.

Sectur celebra que México rompió récord histórico en 2025 con 8.7 millones de visitantes en un mes

La titular de la Sectur celebró que en noviembre de 2025, México alcanzó una cifra récord de 8.7 millones de visitantes extranjeros; de los cuales, 4 millones de turistas pernoctaron en el país.

México rompe récord histórico de turismo con 8.7 millones de visitantes en un mes (Cortesía)

Josefina Rodríguez Zamora señaló que nunca se había alcanzado esta cifra en un solo mes en la historia de México, reportando un incremento del 15% en visitantes extranjeros.

Asimismo, la funcionaria reportó que el turismo generó más de 31 mil millones de dólares, situándose como la segunda fuente de divisas para el país, solo por debajo de las remesas.

La secretaria de Turismo resaltó que Estados Unidos sigue siendo el principal emisor, con la llegada de más de 1.2 millones de turistas cada mes, mientras que el mercado asiático ha ido en aumento.