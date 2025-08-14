La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy jueves 14 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy jueves 14 de agosto de 2025 se realizará la sección “Mujeres en la Historia”, cápsula que se presenta cada jueves.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera de hoy jueves 14 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar sobre el dron de Estados Unidos que sobrevoló en el Estado de México.

La presidenta de México podría pronunciarse por el bono electoral que se otorgó Guadalupe Taddei y trabajadores del INE por las elecciones Poder Judicial 2025.

Claudia Sheinbaum abordaría también a las cifras presentadas por el INEGI, sobre la medición de la pobreza y el incremento en la falta de acceso a la salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum podría ser cuestionada por la nueva polémica de Andrés Manuel López Beltrán, por ser socio de una empresa de vinos.

Nota en desarrollo. En breve más información...