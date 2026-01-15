La secretaria Josefina Rodríguez Zamora informó que México se está diversificando en los mercados de turismo, pues China presenta un fuerte aumento en cuanto a personas que visitan el país.

Pese a este significativo aumento en las visitas desde China, Estados Unidos se mantiene como el líder del mercado en el turismo en México, pues los visitantes superan el millón al mes.

Sorprende aumento de turismo en México desde China; Estados Unidos se mantiene como líder

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, reportó que China se ha posicionado como un mercado emergente en el sector, registrando un incremento del 10% en la visita de turistas chinos a México.

En entrevista con López-Dóriga, Josefina Rodríguez comentó que este aumento en el mercado asiático ha sido sorprendente, pero Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de turistas para el país.

Turismo en México (Cortesía)

La titular de Sectur informó que México recibe más de 1.2 millones de turistas estadounidenses cada mes y esta cifra continúa aumentando de manera significativa.

De acuerdo con la información, este dinamismo en el mercado del turismo ha contribuido a que, al corte de enero de 2026, México registre un acumulado de 88 millones de visitantes extranjeros.

Tan solo en noviembre de 2025, México rompió un récord histórico al reportar 8.7 millones de visitantes en un solo mes, cifra que nunca se había registrado en la antigüedad.

Cabe mencionar que se espera que el turismo en México vaya en aumento durante 2026, pues será una de las sedes del Mundial 2026 y el país podría recibir hasta 5 millones de visitantes.