La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la hermandad y solidaridad de México tras el encuentro con embajadores hoy 16 de abril en Palacio Nacional.

“México está hermanado con los pueblos del mundo”. Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la información, los embajadores se presentaron ante Claudia Sheinbaum con sus cartas credenciales que los acredita como representantes diplomáticos en el país.

Al destacar la hermandad de México, Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida al país a:

Amr Abdelazim Elsayed Rifai, embajador de la República Árabe de Egipto

Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno, embajador de la República de Indonesia

André Max Adriaan Driessen, embajador del Reino de los Países Bajos, André Max

Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira, embajador de la República Portuguesa

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de la República de Cuba

Sheinbaum resalta la hermandad de México en encuentro con embajadores (Captura de pantalla)

Sheinbaum destaca hermandad de México tras encuentro con embajadores en Palacio Nacional

A través de redes, Claudia Sheinbaum destacó la hermandad de México “con los pueblos del mundo”, luego de sostener un encuentro con cinco embajadores, quienes presentaron sus cartas credenciales.

Sobre el embajador cubano, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que “al pueblo de Cuba y de México nos une una larga historia de hermandad y solidaridad”.

El de hoy fue el primer encuentro entre el embajador cubano Eugenio Martínez Enríquez y la presidenta Sheinbaum , quienes hablaron en privado cerca de 20 minutos, según fuentes.

Sheinbaum resalta la hermandad de México en encuentro con embajadores (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que a Palacio Nacional también arribaron representantes de la Unión Europea, quienes participarán en una cumbre sobre la modernización del acuerdo comercial con México en mayo.