Sheinbaum resalta la hermandad de México en encuentro con embajadores

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la hermandad y solidaridad de México tras el encuentro con embajadores hoy 16 de abril en Palacio Nacional.
“México está hermanado con los pueblos del mundo”.Claudia Sheinbaum
De acuerdo con la información, los embajadores se presentaron ante Claudia Sheinbaum con sus cartas credenciales que los acredita como representantes diplomáticos en el país.
Al destacar la hermandad de México, Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida al país a:
- Amr Abdelazim Elsayed Rifai, embajador de la República Árabe de Egipto
- Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno, embajador de la República de Indonesia
- André Max Adriaan Driessen, embajador del Reino de los Países Bajos, André Max
- Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira, embajador de la República Portuguesa
- Eugenio Martínez Enríquez, embajador de la República de Cuba
Sheinbaum destaca hermandad de México tras encuentro con embajadores en Palacio Nacional
A través de redes, Claudia Sheinbaum destacó la hermandad de México “con los pueblos del mundo”, luego de sostener un encuentro con cinco embajadores, quienes presentaron sus cartas credenciales.
Sobre el embajador cubano, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que “al pueblo de Cuba y de México nos une una larga historia de hermandad y solidaridad”.
El de hoy fue el primer encuentro entre el embajador cubano Eugenio Martínez Enríquez y la presidenta Sheinbaum , quienes hablaron en privado cerca de 20 minutos, según fuentes.
Cabe mencionar que a Palacio Nacional también arribaron representantes de la Unión Europea, quienes participarán en una cumbre sobre la modernización del acuerdo comercial con México en mayo.