El exdiputado local en Tabasco por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Manuel Sepúlveda del Valle, fue detenido acusado de violencia de género contra su esposa.

El también exsecretario de varios ayuntamientos en Tabasco, fue presentado ante el Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas para el seguimiento del caso.

La detención se hizo mediante un operativo de la policía municipal de Cárdenas en la colonia El Encanto el 2 de febrero, no obstante, la noticia se ha difundido ampliamente este 3 de febrero.

José Manuel Sepúlveda se encuentra en el Registro Nacional de Detenciones

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la detención del exdiputado local del PVEM José Manuel Sepúlveda se dio el lunes 2 de febrero a las 8:25 horas de la mañana.

En el mismo documento se describe como un hombre de 1.65 metros de estatura, complexión mediana, tez calara y cabello lacio escaso entrecanoso.

¿Quién es José Manuel Sepúlveda del Valle? Político de Tabasco señalado por violencia de género

José Manuel Sepúlveda del Valle fue legislador en el Congreso local en Tabasco de 2018 a 2021 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Para 2019 renunció al PVEM y se declaró diputado independiente, pero en 2021 buscó ser presidente municipal de Centro, Tabasco, por el Partido Encuentro Social (PES).

El ex legislador y ex servidor público fue sancionado por el delito de violencia política de género en el mismo año 2021.

A pesar de ser funcionario público, en 2019 ordenó a la contraloría interna del Congreso de Tabasco que no se hiciera pública su declaración de situación patrimonial.

Entre su trayectoria previa como funcionario público se cuentan puestos de en los ayuntamiento de Macuspana y Teapa.