“Me siento muy orgullosa” así es como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum habló del reconocimiento a su estilo, pero sobre todo agradeció a las costureras del país.

“Agradezco, siempre hay que agradecer este tipo de reconocimiento, pero a quien hay que agradecer es a las artesanas indígenas mexicanas por lo que dan, por su creatividad, por la belleza con la que bordan. porque en cada bordado no sólo hay mucho trabajo, hay tradición, historia y legado”. Claudia Sheinbaum

Respuesta de Sheinbaum que se da desde la mañanera del pueblo, tras tocar el tema de la revista The New York Times en el que la presidenta de México fue reconocido como una de las 67 personas más elegantes de 2025.

Claudia Sheinbaum Sorteo Mundial 2026 (MANDEL NGAN / AFP)

Las costureras mexicanas son un orgullo, celebra Claudia Sheinbaum

Tras agradece a costureras ante el reconocimiento a su estilo, Sheinbaum aseguró que son un orgullo las mexicanas que se dedican a este trabajo de la moda tradicional del país.

Ya que para Sheinbaum el trabajo de las costuras para su vestimenta es más que elemental, pues le gusta trabajar de manera artesanal en lo que se pondrá.

Por lo que incluso ya es clienta de varias costureras en el país “hay una costurera de San Pedro Mártir, a quien le mando saludos que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos”.

“También hay otra costurera de Tlaxcala que me ayudó hacer el traje del 15 de septiembre y Thelma que es una compañera que nos ayuda en presidencia que me ayuda a seleccionar los huipiles y bordados”.

Asimismo, ante las críticas por el vestido que llevó al Sorteo del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum refrendó su orgullo por el trabajo de las costureras.

“Esto es orgullo de la nación, lleve un vestido hecho por una costurera y los bordados son tehuanos” . Además de que Sheinbaum aseguró que ninguno de sus vestidos es de marcas carísimas.