Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es la quinta mujer más poderosa del mundo, de acuerdo con la lista Forbes de las 100 Mujeres más Poderosas del Mundo.

Ursula von de Leyen, presidenta de la Comisión Europea Christine Lagarde, presidenta de Banco Central Europeo Sanae Takaichi, primera ministra de Japón Giorgia Meloni, primera ministra de Italia Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum repite en el top cinco de las 100 Mujeres más Poderosas del Mundo ya que en 2024 estuvo en el cuarto lugar.

En este 2025 el top cinco se mantiene similar, el púnico cambio es que Sanae Takaichi desplazó un sitio a Giorgia Meloni y Claudia Sheinbaum.

Motivos por los que Foebes considera a Claudia Sheinbaum como la quinta mujer más poderosa del mundo

El motivo por el que fue incluida Claudia Sheinbaum es por el proceso de la relocalización de empresas y por la transformación manufacturera en Norteamérica.

Forbes destaca que Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera presidenta mujer de México y su aceptación entre la población.

También señala que no solo es la primer presidenta mujer en México sino la primer mandataria de origen judío.

Forbes relata el paso de Claudia Sheinbaum por la jefatura de gobierno de CDMX y sus proyectos de movilidad.

De la misma manera sus estudios de doctorado en ingeniería energética y ser parte de los científicos y científicas que comparten el premio Nobel de la Paz 2007 por su participación en un panel de ciencia climática de las Naciones Unidas.

Otras mujeres poderosas en la lista de Forbes

En la misma lista parecen otros nombres de políticas, científicas, artistas y CEOs de empresas.

En el lugar 21 se encuentra la cantante Taylor Swift; en el 30 la presentadora Oprah Winfrey; y en el lugar 33 la cantante Beyoncé.