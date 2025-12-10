¿Quién es Thelma Islas Lagunas, diseñadora detrás del estilo elegante de Sheinbaum destacado por el NYT?

La presidenta Claudia Sheinbaum fue reconocida por la revista NTY por su estilo elegante, mismo que tiene detrás a la diseñadora Thelma Islas Lagunas.

Además de estar detrás del estilo de la mandataria mexicana, sabe que Thelma Islas Lagunas es funcionaria pública de la oficina de la presidencia Claudia Sheinbaum.

The New York Times reconoce a Claudia Sheinbaum por su estilo. (Presidencia / Cuartoscuro)

¿Qué edad tiene Thelma Islas Lagunas?

¿Quién es la pareja de Thelma Islas Lagunas?

¿Qué signo zodiacal es Thelma Islas Lagunas?

¿Cuántos hijos tiene Thelma Islas Lagunas?

¿Qué estudio Thelma Islas Lagunas?

Según datos de la Secretaría de la Función Pública, Thelma Islas Lagunas estudiaba Arquitectura en la UNAM, sin embargo la carrera es trunca.

¿En qué ha trabajado Thelma Islas Lagunas?

De 2019 a 2023, Thelma Islas Lagunas diseñadora detrás del estilo elegante de Sheinbaum destacado por el NYT se desempeñó en el área de la Dirección de la Jefatura del Gobierno de la CDMX.

Actualmente, Thelma Islas Lagunas labora en el área de Gestión de Información de la Oficina de Presidencia.

Thelma Islas Lagunas una de las responsables de que Sheinbaum fuera destacada por el NYT por su estilo elegante

Claudia Sheinbaum causó revuelo al ser destacada por el NYT por su estilo elegante, sin embargo, detrás de la vestimenta de la mandataria está el trabajo de otras mujeres que enorgullecen a la presidenta, tal y como lo ha mencionado.

Entre ellos está la diseñadora Thelma Islas Lagunas, la misma que fue parte del vestido que portó Sheinbaum Pardo en el 215° Grito de Independencia.

Ya que el diseño de este vestido fue creado por Thelma Islas Lagunas junto a Crystel Martínez Torre.